TS LIVE – Episode 1

TS LIVE revient en 2018 avec un programme chargé : chaque mois, on vous livre l’actualité des étudiants de la Sorbonne. Pour cette édition de janvier : – Retour sur la masterclass du comédien, chanteur et doubleur Paolo Domingo (Aladdin, Le monde de Narnia,…) 0:35 – On décrypte ensuite les évènements survenus sur l’enfouissement des déchets nucléaires. 2:29 – Enfin rencontre avec trois étudiantes en licence lettres et médias à Paris 4 5:07 Elles nous présentent leur court-métrage : Focale (https://www.youtube.com/watch?v=A9AGo…)