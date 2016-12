Et bien ça y est, nous connaissons la sélection finale de cette 13ème édition du Festival National du Court Métrage Etudiant ! Et sans plus attendre, la voici….

- « Parades » de Claire Juge

– « Pin ups » de Romain de Saint-Blanquat

– « Sur les pointes de l’indifférence » de Charlotte Audureau

– « Louis » de Mathilde Parquet

– « Le Paradis du Pied de Porc » de Laura Weaver

– « On est corps vivant » de Elise Hug

– « Monkey symphony » de Maxime Baudin, Mélanie Fumey, Julien Gauthier et Samuel Gonon