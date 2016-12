Palmarès 2014 !

Et les vainqueurs de cette 13ème édition sont :

Grand prix du jury : « Monkey symphony » de Maxime Baudin, Mélanie Fumey, Julien Gauthier et Samuel Gonon

Mention spéciale du jury : « Louis » de Mathilde Parquet

Prix du jury étudiant : « Le Paradis du Pied de Porc » de Laura Weaver

Prix du public : « Sur les pointes de l’indifférence » de Charlotte Audureau

Bravo à vous et à tous les réalisateurs qui nous ont envoyé leurs films, sans vous le festival n’existerait pas ! Et bien sûr merci à tous les jurés et au public pour votre présence. A l’année prochaine !