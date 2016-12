Les Quartiers Libres à l’Université #2015

Cette année encore, l’Université Paris-Sorbonne et l’AFEV Paris organisent pour la troisième édition de l’événement Quartiers Libres à l’Université, le 13 mai prochain au sein du site Clignancourt, à partir de 14h00.

Il s’agit d’une journée de rencontre conçue dans un esprit d’intégration de la vie universitaire dans la société. L’enjeu est d’inscrire les activités de l’Université dans une perspective sociétale plus large, en direction d’autres publics et en connexion avec le territoire.

Durant une après-midi, l’Université Paris-Sorbonne ouvre ses portes aux enfants, jeunes et familles et aux habitants des quartiers alentours. Pour petits et grands, cette journée constitue l’occasion de découvrir le monde universitaire grâce à des parcours de visite ludiques et adaptés à l’âge de chacun.

D’année en année, les intervenants s’impliquant dans l’événement sont de plus en plus nombreux. Tous contribuent activement à la réussite de la journée, en proposant des mini-cours et des ateliers (danse, conte, photo, musique, sport, etc.).

TéléSorbonne participe à cette troisième édition des Quartiers Libres à l’Université en compagnie de :

Des acteurs du monde universitaire : enseignants-chercheurs et étudiants de la COMUE Sorbonne Universités, services de la vie étudiante, culturel et sportif de l’Université Paris-Sorbonne et services du CROUS de Paris.

Des structures du 18ème arrondissement : le Petit Ney, la Sierra Prod, la Compagnie Résonances, la bibliothèque Jacqueline De Romilly, le centre d’animation Binet, le théâtre l’Etoile du Nord et le théâtre de l’Atalante.

Des associations étudiantes : AnimaFac, Doc Up’, le GLUP, Télé-Sorbonne, Radio Campus Paris, Radio Paris Sorbonne et Sorbonne Sonore.

Vous trouverez ici la vidéo que notre équipe avait produite lors de l’édition de l’année passée qui a rassemblé plus de 400 personnes !

Informations Pratiques :

13 mai 2015 de 14h-19h à l’Université Paris Sorbonne – Clignancourt

2 rue Francis de Croisset, 75018 PARIS / Métro : Porte de Clignancourt l.4

ENTRÉE LIBRE