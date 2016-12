FESTIVAL SORBONNE LIVE 2015

15 & 16 avril 2015

Ne manquez pas la finale du tremplin de musiques actuelles de Sorbonne Universités !

et venez voter pour votre groupe favori : il jouera peut-être à l’Imaginarium Festival et aux Sorbonnales 2015 !

En 2014, TéléSorbonne s’était rendue sur place pour jeter un petit coup d’oeil… Et on ne fut pas déçus ! Venez nous rejoindre à cette 5ème édition et nous faire part de vos impressions ! On sera la caméra qui se balade dans la foule ! ;)

Et pour vous faire une idée de l’ambiance, retrouvez notre reportage sur l’édition de l’année passée ici !

Entrée gratuite sur réservation

15 avril :

La Rime Mètis (Hip Hop)

I Guakamol (Ska / Reggae / Pop / Soul)

Mawup (Electro-glitch)

+ Dj Set par Shakédon

16 avril :

Lylo (Pop / Folk)

Les Arcadians (Pop française)

Sequana (Rock)

+ REMISE DES PRIX

+ Dj Set & Breakdance par P2B

Sorbonne Live en deux mots

Sorbonne Live (ex-Label Sorbonne) est un tremplin musical organisé par le Service culturel de l’université Paris-Sorbonne depuis 2010. Cette année, Sorbonne Live présente : un festival sur 2 jours en avril, ainsi que des afterworks tous les mois. Ces événements sont soutenus par Sorbonne Universités et concernent des groupes dont au moins un membre est ou a été étudiant de cette COMUE (Univ. Paris Sorbonne, UPMC, UTC, Insead etc).

C’est la deuxième année que le Service culturel de l’Université Paris-Sorbonne accueille quatre étudiants en Master Pro 1 « Administration et Gestion de la Musique » dans sa structure pour organiser ce projet qui tend à développer un réseau d’étudiants et d’anciens dans les musiques actuelles et domaines qui y sont liés.

Tarifs et accès

ENTREE LIBRE SUR RESERVATION

► Réserver pour le mercredi 15 avril : https://www.weezevent.com/ festival-sorbonne-live-2015- jour-1

► Réserver pour le jeudi 16 avril : https://www.weezevent.com/ festival-sorbonne-live-2015- jour-2

Vestiaire offert par l’organisation

Lieu : Théâtre Les Etoiles, 61 rue du Château d’Eau, 75010 Paris. Métro 4 Château d’Eau.



Sorbonne Live vous convie au pot d’ouverture du festival qui se déroulera pendant l’Afterwork #6, le mardi 14 avril, dès 18h, dans la salle polyvalente de l’Espace Vie Etudiante de l’UPMC (campus Jussieu).

A cette occasion, l’équipe laisse carte blanche à JAM Jussieu pour l’organisation d’un bœuf musical que chacun pourra rejoindre.

Plus d’information sur l’événement Facebook de l’Afterwork #6 de Sorbonne Live.

