Le jury professionnel du la 17ème édition

Le FNCME a l’immense plaisir de vous présenter les jurés professionnels de la 17ème édition !! Ils seront présents lors de la soirée de clôture le 6 avril au Cinéma Chaplin St Lambert :

Margaux Juvenale : Productrice

Diplômée de Sciences Po Paris et du département production de La fémis, Margaux Juvénal a produit, entre autres, Fils du Loup de Lola Quivoron (primé à Locarno), Une colline de Diana Munteanu (présenté à Entrevues Belfort), The bird and us de Félix Rehm (présenté à Dok Leipzig), Le voleur de Lisbonne de Léo Richard (sélectionné à FIDMarseille) et Des jeunes filles disparaissent de Clément Pinteaux (sélectionné à la Berlinale). Après l’école, elle a d’abord développé des courts-métrages auprès d’Elisabeth Perez (CHAZ Productions) avant de rejoindre Eric Névé chez INDIE PROD en 2017 pour développer et produire en cinéma et en audiovisuel, notamment l’adaptation en série du Royaume d’Emmanuel Carrère ainsi que les premiers longs-métrages d’Hania Ourabah et de Diana Munteanu.

Pierre Alexandre Zucca : Compositeur

Pierre-Alexandre Zucca, est le compositeur de ce Jury professionnel : formé forme à l’EICAR, il travaille pour de nombreuses chaines de TV comme Canal+. Il y devient assistant de programmation, pour des émissions comme le Petit journal ou le Tube. La chaine câblée reprend également ses compositions pour des jingles et des spots publicitaires. Actuellement attaché de presse chez AS communication, Il travail avec de nombreuses personnalités du paysage audio visuelle français. Il sort parallèlement son première EP « Blue & Kitch » (2014), sous le pseudonyme de Paz Off. Musique électro, remix, création originale ou classique, son style éclectique, lui permet de travailler avec un certain nombre d’artiste et de réalisateur de court métrage. Nous retiendrons le très touchant, Les Princes de la ville, primé au festival des Milles visages (2017), ou les compositions dynamiques, appuient un propos social et militant.

Emmanuelle Bourcy : Directrice de casting

Emmanuelle Bourcy est une directrice de casting reconnue. Elle travaille de manière intense avec les acteurs et leur offre de précieux conseils sur la manière d’aborder un casting pour le cinéma et la télévision en France. Après avoir étudié les Lettres Modernes à la Sorbonne et le cinéma à Jussieu, Emmanuelle Bourcy commence à travailler en 2004 en tant qu’assistante de la directrice de casting Gwendale Schmitz, avec laquelle elle a travaillé sur différentes séries d’Ego Productions. Elle devient directrice de casting en 2005 avec le long-métrage “Au Suivant” de Jeanne Biras et produit par Europacorp. Elle a enchaîné differents projets pour le théâtre, “La Vie Devant Soi” de Didier Long, pour le cinéma, “Happy Sex” de Jeanne Biras et de publicité, Axe, Kellog’s, MacDonald’s, Lays, Schwarskopf, Cetelem, entre beaucoup d’autres. Elle travaille également pour une série intitulée “Je Vous Ai Compris” de Frank Chiche. Entre 2010 et 2012 elle collabore étroitement avec l’agence de talents “DI” à Paris. Parallèlement à ses activités de directrice de casting, elle est à la tête du Bureau de Casting d’Acting International.

Frédéric Sojcher : Réalisateur et Responsable pédagogique

Avec un long parcours d’expertise dans le monde du cinéma nous vous présentons Frédéric Sojcher, reconnu pour avoir été sélectionné à Cannes en 2004 avec « Cinéastes a tout prix » ainsi que pour sa forme particulière d’infiltrer la fiction dans ces œuvres plutôt documentaires, il est un réalisateur belge qui n’a pas seulement fait des films mais aussi des pièces de théâtre. Il est actuellement Directeur du Master professionnel en scénario, réalisation et production de l’Université de Paris I Panthéon – Sorbonne.Il a coordonné plusieurs ouvrages collectifs sur le cinéma européen et sur les rapports entre les enjeux artistiques et économiques du cinéma. Il a écrit plusieurs livres sur le cinéma belge, dont « La kermesse héroïque du cinéma belge », un ouvrage qui a remis en question quelques idées reçues, par exemple sur les activités cinématographiques d’Henri Storck, pendant la Seconde guerre mondiale. Il est aussi l’auteur d' »André Delvaux, le cinéma ou l’art des rencontres » (Le Seuil-Archimbaud, 2005). En 2010 son film « Hitler à Hollywood » a gagné le prix International de la critique au Karlovy Vary International Film Festival.

Camille Goujon : Réalisatrice (film d’animation)

Camille Goujon fait partie cette année du jury professionnel du FNCME. Elle est réalisatrice de films d’animation, est originaire de la région parisienne et a été diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Elle a également déjà reçu plusieurs bourses, notamment celle de la Villa Médicis Hors les murs à Los Angeles. Son travail permet à l’inanimé de prendre vie, Graines de pixel, en est un bon exemple, réalisé en 2017 ce court-métrage d’animation a été conçu à l’issu d’un stage d’initiations au film d’animation à l’école d’art de Champigny sur Marne. Des pixels se mettent en mouvement, des animaux apparaissent puis disparaissent et des dessins d’enfants créent une narration par le mouvement. Camille G. a donc mis en place plusieurs ateliers d’initiation à la réalisation des films d’animation, elle travaille avec différentes structures. En janvier 2018, elle a réalisé avec les enfants des classes de CM1/CM2 de l’école Choisy-le-Roi le film d’animation La Tortue Rouge, inspiré du film d’animation de Michael Dudok de Wit. De plus, 2014, elle a organisé un stage de film d’animation à la Maison d’arrêt de Fleury-Merogis en 2014. Son travail est également soutenu par le collectif de réalisateurs plasticiens, Barybal, proposant des ateliers autour du cinéma d’animation et formant un atelier d’animation stop-motion.