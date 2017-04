Programmation FNCME 16ème Edition

Bonjour à tous! La 16ème édition du FNCME se déroulera le 19,20 et 21 avril avec au programme :

- Mercredi 19 :

*L’épouvanté de Thibault Lafargue et Romain Lafargue

*Adolescence de Justine Abitbol

*L’histoire de l’enfant César de Alexandre Felipe Jeannin

*La Cour de Estelle Cos , Florian Gourdin , Antoine Engels , Pierre-Edouard Merien ,Olivier Royer et Julien Fradin.

*De Shit et d’air pur de Marine Gautier

*Sirocco de Romain Garcia Ruiz Gimenez, Avril Hug, Kevin Tarpinian, Laurent Madec et Thomas Lopez Massi

*Défense de filmer de Zak Kedzi

*Apollon de Loic Di MeatChel