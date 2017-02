Hoost sort de ses appartements #2

HOOST, c’est une initiative musicale jeune et cool dont TéléSorbonne est partenaire ! Le principe ? des artistes viennent animer vos appartements en proposant des sessions acoustiques devant un public, et le tout est filmé et diffusé sur le site hoost.fr.

Pour la deuxième fois de sa jeune existence, HOOST sort de ses appartements et vous présente ses artistes sur la scène du Café de la Presse. C’est gratuit, c’est bonne ambiance, et en plus c’est dans un quartier sympa ! Donc y’a pas à hésiter, il faut y aller et ramener ses potes pour passer une bonne soirée !

Toutes les infos sur l’event Facebook. Et dans un prochain JT, on retrouve les images de la première soirée HOOST !