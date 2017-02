Cinéfac présente :

La 10ème édition du Festival des Nouveaux Cinémas

- Festival International des Cinémas Numériques

du 13 au 22 juin 2014 !

À l’heure où le numérique permet à chacun de faire son cinéma, la 9ème édition du Festival des Nouveaux Cinémas, Festival International des Cinémas Numériques, a pour vocation de montrer l’effervescence créative d’un cinéma curieux et insolite.

Pendant 10 jours, dans 10 lieux différents, le Festival propose gratuitement à tous de découvrir un panorama de la création cinématographique numérique à travers une programmation inventive et audacieuse de courts-métrages venus du monde entier.

S’ouvrant avec une séance en plein air aux Arènes de Lutèces, le Festival part à la rencontre de tous les publics dans des lieux prestigieux de la Capitale et de ses alentours : des cinémas arts et essaies (Grand Action, Nouveau Latina, La Clef), la Mairie du 6ème , le Centre Wallonie-Bruxelles ou La Bellevilloise. Mais également aux alentours de Paris à Aubervilliers, Saint-Ouen (93) et Tousson (77).

Les projections seront suivies de rencontres-débats, en présence des équipes des films et de personnalités du monde du cinéma. Un cocktail viendra clôturer la soirée après la séance permettant à chacun d’échanger dans la convivialité autour des films et de la passion pour le cinéma.

Poursuivant ce qui a fait la spécificité de cette manifestation, Le projet Nouveaux Cinémas participe également activement à la création numérique en produisant, après un concours de scénario, chaque année un court-métrage qui sera projeté en tant que film d’honneur pendant le Festival.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur http://www.nouveaucine.com/

Depuis 1998, CINE FAC a pour vocation la diffusion et la promotion du cinéma, de tous les cinémas, par des étudiants, pour des étudiants (mais pas exclusivement !).

CINE FAC organise toute l’année des avant-premières de longs-métrages gratuites dans toute la France. Ces séances sont l’occasion de voir un panorama des nouveautés cinématographiques mais également de (re-)découvrir des films de patrimoine en copie restaurée.

Crée en 2005 par CINE FAC, le Festival des Nouveaux Cinémas, Festival International des Cinémas Numériques propose durant 10 jours en juin, à Paris et en Ile-de-France, une sélection internationale de courts et longs-métrages numériques.

L’objectif principal du Festival est de promouvoir et soutenir le cinéma numérique et ses acteurs en mettant en avant sa diversité et sa créativité à travers une programmation éclectique, originale et souvent surprenante. Pendant le reste de l’année le Festival part en tournée dans toute la France et à l’étranger (Lille, Marseille, Montpellier, Rouen, Parme, Kiev, New-York, Minsk, etc.).

Toutes ces projections – gratuites ! – sont suivies de débats entre le public, les réalisateurs, des critiques et des personnalités du cinéma. Ces échanges soulignent les enjeux du cinéma numérique pour faire émerger, nous l’espérons, des envies de cinéma.

Afin de concrétiser son implication dans la création numérique, le Festival produit chaque année, suite à un concours de scénarios, un ou plusieurs films courts explorant les possibilités nouvelles qu’offre ce support.

De plus, CINE FAC vous invite régulièrement à partager l’énergie des Nouveaux Cinémas à l’occasion des Nouveaux Cinémas PartyZ qui mêlent les genres et les plaisirs. Ces soirées tissent le lien entre courts-métrages et musique dans des salles de concert de Paris avec les groupes montants de la scène française. C’est une occasion de voir quelques-uns des films sélectionnés tout en écoutant de la bonne musique, le tout autour d’un verre. Le Festival des Nouveaux Cinémas, c’est donc toute l’année, tout le temps : on vous attend !

Mais, CINE FAC ne s’arrête pas là pendant toute l’année nous organisons des partenariats avec des institutions ou manifestations culturelles à Paris comme en province pour y faciliter l’accès des étudiants par la participation à des jurys étudiants ou par le gain d’invitations.

Si vous souhaitez être informé des prochaines manifestations organisées par CINE FAC, consultez le site www.cinefac.fr et inscrivez-vous à la lettre d’information dans la rubrique « Participez ».