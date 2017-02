Description

UN MAGAZINE

Vous y trouverez des articles couvrant des actus, des infos sur la vie étudiante francilienne, les associations, le sport, la culture, les loisirs, l’insertion pro, les concours et appels à projets en tous genres… Bref ! Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir avant de savoir que vous en rêviez !



DES INFORMATIONS PRATIQUES

Proposées sur le format de FICHES COMPLÈTES, elles couvent les besoins de deux grandes catégories d’étudiants susceptibles de couvrir tous les besoins étudiants :– Les fiches « étudiants déjà installés à Paris » ;

— logement,

— finances,

— loisirs,

— travail,

— santé,

— aides aux projets.– Les fiches « étudiants étrangers » EGALEMENT DISPONIBLES IN ENGLISH Y EN ESPAÑOL (et certaines fiches téléchargeables EN JAPONAIS ET EN CHINOIS) ;

— logement

— aide et accueil,

— bourses,

— formalités administratives,

— inscription à l’université.



UN AGENDA et DES BONS PLANS

A partir de la fin du mois de septembre, Etudiantdeparis.fr lance sa saison culturelle !

Retrouvez des annonces d’événements en tous genres et bons plans à moins de 10 €, dans la rubrique AGENDA (http://etudiantdeparis.fr/agenda-selection). Vous y trouverez des concerts, spectacles vivants, expositions, festivals, visites, événements sportifs et bien d’autres encore.– Bientôt en jeu sur EDP, des places pour :

—- Des cartes Louvre-Jeunes à gagner à la rentrée ;

—- Le cabaret de l’étrange au Théâtre de la Reine Blanche ;

— « une mouette » de Tchekov au théâtre Paris-Villette ;

— Les expositions Bertrand Lavier, Dalí, Eileen Grey… ;

— Carte blanche à Youssou N’Dour, La série des Clip & Clap ou encore « musiques du Monde de l’Islam » à l’auditorium du Louvre… ;

— Des concerts à la salle Pleyel dont en septembre : Jeff Mills ! ;

— Des visites guidées à l’Institut du Monde Arabe ainsi que des places pour les expos temporaires dont celle des « Mille et une nuits » en novembre…

— Et bien d’autres événements encore !





Pour savoir tout ce qu’il se trame avec l’étudiantdeparis.fr,

