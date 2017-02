Les 40 ans des universités parisiennes en musique !

La Chancellerie des Universités accueille au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, à l’occasion du quarantième anniversaire de la création des universités parisiennes, deux formations musicales étrangères prestigieuses pour deux très superbes concerts: le MERCREDI 8 JUIN à 20h30 l’Orchestre de l’Université d’UPPSALA (Suède) prix de la place : 10€

Au programme :

– C. Saint-Saëns : Bacchanale (de Samson et Dalila)

– L-E Larsson : Fantaisie lyrique

– W. Stenhammar : Florez et Blanzeflor (mélodie)

– H. Alfvén : Le Bois dormant (mélodie)

– H. Alfvén : Prenez mon cœur (mélodie)

– H. Alfvén : Jag längtar (mélodie)

pause

– J. Brahms : Symphonie N° 2



Concert chœur a capella

œuvres de Lassus, Duruflé, Rheinberger, Argento, Banks, MacMillan, Vuichard… le MARDI 14 JUIN à 20h30 le Choeur de l’Université de YALE (USA) prix de la place: 12€œuvres de Lassus, Duruflé, Rheinberger, Argento, Banks, MacMillan, Vuichard… Musique en Sorbonne – COUPS s’associe à ces concerts



Manifestations organisées sous l’égide de la

Chancellerie des Universités de Paris