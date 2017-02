Talents en résidence

Du 4 au 6 mai, la création étudiante est mise à l’honneur à la résidence internationale de Cîteaux. Au programme : arts plastiques, choux pâtissiers en suspension, expo multimédia, performance musicale, danse, slam, dégustations culinaires…..Venez vous rincer l’oeil et les papilles!

Cet évènement est organisé par l’association Cîteaux et le Crous de Paris.

Infos pratiques :

Entrée Libre de 19h à 23 h

4 rue de Cîteaux

75012 Paris

M° Gare de Lyon/Ledru Rollin

Programmation :

Mercredi 4 mai | Soirée expositions

19H – 23H : Expositions « Talents en Résidences »

> Raphaël Pinet – Association Bulle d’Ox

Thème de l’exposition « Qui suis-je ? »

> Association Journalistes Nomades (projet bénéficiant d’une subvention dans le cadre du dispositif «Culture Actions» du CROUS de Paris)

Thème de l’exposition « Couleurs Jeunes »

> Victor Sainte-Luce – Photographe

Thème de l’exposition « Danse et comédie »

> Eulalie Castel- Artiste Libre

Thème de l’exposition « Couleurs et Courbes»

> Cîteaux création – Peintures et compositions amateures

Thème de l’exposition « Masques Africains »

> Jérémy Gobé – Artiste libre (projet bénéficiant d’une subvention dans le cadre du dispositif «Culture Actions» du CROUS de Paris), lauréat du Prix ICI&DEMAIN catégorie Arts plastiques

Thème de l’exposition « Somewhere over the rainbow »

Jeudi 5 mai |Soirée prestations artistiques

19H – 23H : Expositions « Talents en Résidences »

19H30 – 20H : Projection du film « Au bas de l’échelle »

20H – 21H : Prestation de « Chants et Piano »

Différents artistes de renom passeront à tour de rôle et présenteront des prestations de chants. Ensuite suivra une prestation de Piano interprétée par un artiste talentueux de la résidence Cîteaux.

21H – 21H45 : Prestations de « Vocal Beat Box »

Un collectif d’artistes amateurs et confirmés épatera l’auditoire grâce à des bruitages mis en scène par l’imitation vocal de musique de tous genres et à l’aide de moyens d’expressions sonores de la bouche.

21H45 – 23H : Prestations de « Slam et Poésie »

Un collectif d’artistes de renom présentera une prestation de Slam et de Poésie urbaine.

Vendredi 6 mai | Soirée culturelle

19H – 23H : Expositions « Talents en Résidences »

19H – 20H : Prestations « Salsa cubaine »

20H – 21H30 : Dégustations culinaires « Cuisines du monde »

Cette dégustation culinaire a pour but de présenter et de promouvoir diverses spécialités culinaires propres à chaque continent. Elle est présentée par différents étudiants résidents et représentant les diverses communautés à Cîteaux. Cette dégustation sera organisée par stands : « Maison de l’Asie », « Maison de l’Afrique », « Maison de l’Amérique », etc.

21H30 – 23H : Prestations culturelles du groupe « OTANTIKA »

Le groupe OTANTIKA est un groupe de danse folklorique qui a pour but de faire connaître et de faire partager la culture antillaise et plus particulièrement le « GWO KA » qui est un vestige historique le plus représentatif de la

culture guadeloupéenne. Il animera la soirée en présentant un spectacle de danse et initiera quelques membres du public à cette danse culturelle des Antilles.