Do you speak Latin Grec ?

Oye Oye ! Que les fans de Latin grec se réjouissent. A Paris, se tient le 7ème Festival Européen Latin Grec du 17 au 19 mars à la Sorbonne et au Théâtre Déjazet. Sous le patronage de Jacqueline de Romilly, de François Mitterrand, Bertrand Delanoë et autres bienfaiteurs des langues morte. De l’ouverture avec l’antique parade aux arènes de Lutèce (13 mars)au final des danseurs Grecs de Paris, le programme est chargé .

Inscriptions et renseignements : www.festival-latin-grec.eu 06 24 58 78 64

adresse mail : latin.grec@orange.fr